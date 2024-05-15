Шахтар переміг Ворсклу та став володарем Кубка України [ Редагувати ]
Донецький Шахтар здобув перемогу над полтавською Ворсклою у фіналі Кубку України-2024.
Про це повідомляє Champion.
Зазначимо, що це був перший фінал Кубку України з початку повномасштабної війни, тому поєдинок отримав символічну назву "Матч вдячності" в знак подяки до українських військових.
Відкрив фінал символічним ударом по мʼячу Захисник Маріуполя, полковник Держприкордонслужби, кавалер Ордену Данила Галицького Станіслав Керод.
Голи: 0:1 — Сікан 40, 0:2 — Конопля 56, 1:2 — Ковталюк 85.
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