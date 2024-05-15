Ввечері середи, 15 травня, в окупованому Севастополі було оголошено сигнал повітряної тривоги. Російські представники заявили про активізацію протиповітряної оборони.

Про це повідомляє у Telegram-каналі окупаційний голова Севастополя Михайла Развожаєва.

За його словами, у Севастополі знову діє російська протиповітряна оборона, і всі екстрені служби перебувають у режимі підвищеної готовності.

У Севастополі працює ППО. Збито вже кілька повітряних цілей. Усі служби приведені в стан бойової готовності, - заявив колаборант.

Місцеві мешканці також повідомляють про звук сирени у місті, за яким слідували вибухи. Подібні повідомлення надходять із смт. Гвардійське, де розташований військовий аеродром.

Развожаєв традиційно оголосив про збиття повітряних цілей над півостровом.