У Криму оголошено тривогу: росіяни заявляють про роботу ППО [ Редагувати ]
Ввечері середи, 15 травня, в окупованому Севастополі було оголошено сигнал повітряної тривоги. Російські представники заявили про активізацію протиповітряної оборони.
Про це повідомляє у Telegram-каналі окупаційний голова Севастополя Михайла Развожаєва.
За його словами, у Севастополі знову діє російська протиповітряна оборона, і всі екстрені служби перебувають у режимі підвищеної готовності.
У Севастополі працює ППО. Збито вже кілька повітряних цілей. Усі служби приведені в стан бойової готовності, - заявив колаборант.
Місцеві мешканці також повідомляють про звук сирени у місті, за яким слідували вибухи. Подібні повідомлення надходять із смт. Гвардійське, де розташований військовий аеродром.
Развожаєв традиційно оголосив про збиття повітряних цілей над півостровом.
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