ВАКС конфіскував два літаки, що раніше належали російській компанії [ Редагувати ]
Вищий антикорупційний суд підтвердив позов Міністерства юстиції щодо повернення державі двох пасажирських літаків Ан-148-100Е, які належали російській компанії.
Про це інформує Міністерство юстиції, вказуючи, що літаки були власністю акціонерного товариства «Ільюшн Фінанс Ко», що входить до складу державної корпорації «Ростех».
Ця компанія займається лізингом, управлінням обслуговуванням та продажем літаків, виготовлених на російських авіазаводах.
Міністерство підкреслює, що «Ільюшн Фінанс Ко» має тісні зв'язки з вищими політичними керівниками рф і постачає літаки та запчастини силовим відомствам і структурним підрозділам російського Міністерства оборони. Крім того, ця компанія допомагає Росії обходити міжнародні санкції, які на неї накладені.
Рішення про конфіскацію літаків вступить в силу після закінчення строку на можливе апеляційне оскарження, підкреслили у Міністерстві юстиції.
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