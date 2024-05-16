Президент Володимир Зеленський наклав вето на ухвалений парламентом законопроект, який міг би дозволити роботодавцю звільняти з роботи людину за колабораціонізм.

Зазначається, що вчора Зеленський наклав на нього вето і прикріпив до законопроєкту свої пропозиції. А вже сьогодні його направили на розгляд до профільного комітету парламенту.

Що було в законопроекті

Раніше народний депутат, член Комітету соціальної політики та захисту прав ветеранів Тарас Тарасенко повідомляв, що ухвалений Верховною радою законопроєкт №7731 надає додаткові підстави роботодавцю на підприємствах критичної інфраструктури звільняти робітників за колабораціонізм.

Нардеп Олексій Гончаренко також повідомляв, що у зв'язку з випадками колабораціонізму, зокрема, на підприємствах критичної інфраструктури, пропонувалося дати роботодавцю право розірвати трудовий договір у разі, якщо, законної сили набрав вирок суду, яким працівника засуджено за вчинення злочину проти основ національної безпеки України.

При цьому не стосувалося випадків, коли обвинувачений звільнявся від відбування покарання з випробувальним терміном.

Закон міг зобов'язати доповідати про родичів в окупації

Також законопроєктом пропонувалося запровадити обов'язкове встановлення правил поведінки на підприємствах, в установах, організаціях, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави.

Йшлося про те, що працівники повинні були надавати інформацію про наявні в них зв'язки з фізичними особами, місце постійного проживання яких розташоване на території держави-агресора або тимчасово окупованій території України.