Ситуація на Харківщині важка, але стабілізована Силами оборони. Про це на зустрічі із журналістами заявив президент України Володимир Зеленський.

"У нас була предметна зустріч з Сирським, Содолем, Драпатим. А також з прикордонниками - Сергієм Дейнеко. З Нацполіцією. На сьогодні наші Сили оборони стабілізували росіян там, де вони зараз знаходяться. Найглибша точка іх просування – 10 кілометрів. На напрямках деяких бригад ворога немає зовсім просування – і не було", - зазначив Зеленський.

Він додав: "А у нас є дуже потужні бригади, я їм вдячний. Зараз ми посилили кілька напрямків окремими батальйонами - те, що можна було забрати десь з резерву і з деяких напрямків".



Крім того, президент розповів з чим повʼязаний перетин кордону росіянами.

"Перетин росіянами кордону пов’язаний з тим, що не вистачає ППО. Вони на відстані, де у них є перевага, діють авіабомбами, артилерією… До бетонної лінії оборони ніхто не дійшов, це маячня, що там говорять. Ворог дійшов до першої лінії. Перша лінія – це не кордон, там неможливо будувати, тому що через відповідну зброю, якою працювали росіяни, наші люди гинули", - резюмував Зеленський.