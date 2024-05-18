США проведуть наступного тижня чергове засідання "Рамштайну" [ Редагувати ]
США наступного тижня проведуть чергове засідання у форматі "Рамштайн" щодо військової підтримки України. Онлайн-засідання відбудеться у понеділок, 20 травня.
Про це повідомляє Пентагон та "Голос Америки".
Засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться під головуванням міністра оборони США Ллойда Остіна та голови Об'єднаних штабів США генерала Чарльза Брауна.
Очікується, що майже 50 країн-учасників формату "Рамштайн", обговорять російську агресію проти України та продовжать тісну співпрацю, щоб надати Україні необхідні засоби для захисту своєї суверенної території.
Як анонсували в Пентагоні, перед початком зустрічі американський міністр оборони виступить з заявою. Планується, що це відбудеться о 15:00 за київським часом.
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