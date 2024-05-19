Зеленські відвідали "Биківнянські могили" та вшанували пам’ять жертв політичних репресій (відео) [ Редагувати ]
У День пам’яті жертв політичних репресій арезидент Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська відвідали Національний історико-меморіальний заповідник "Биківнянські могили".
Володимир та Олена Зеленські біля братської могили та пам’ятного знака польських поховань вшанували пам’ять людей, яких убила тоталітарна радянська влада.
Завжди буде з нами пам'ять про жертв політичних репресій і тих, хто боровся за нашу незалежність. Шана всім, хто нині боронить Україну.
Саме Биківнянський ліс під Києвом упродовж 1937-1941 років був місцем, де таємно ховали тих, кого співробітники НКВС розстрілювали в київських в’язницях. Це найбільше в Україні місце поховання жертв масових політичних репресій.
У своїх соцмережах Зеленський написав:
"Сьогодні ми вшановуємо пам’ять мільйонів людей, які були вбиті тоталітарною системою. Принижені, репресовані, закатовані. Позбавлені їхньої справжньої долі. Таланти, які були забрані в нашого народу. Зламані життя, які могли б зробити ще так багато для наступних поколінь...
Сьогодні в Биківнянському лісі ми згадуємо всіх жертв радянських політичних репресій. І нагадуємо, як важливо вистояти в нашій битві зараз. Вистояти проти сучасної російської системи, яка є нащадком того тоталітаризму".
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