Кабінет міністрів ухвалив постанову щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет. Вона буде діяти до набрання чинності нового закону, який Верховна рада поки що ухвалила тільки в першому чинні.

Про це йдеться у постанові від 17 травня 2024 р. № 566.

Згідно з документом, обмежена реклама азартних ігор з символікою Збройних сил та інших військових формувань.

Також постановою встановлено, що:

реєстрація організаторами азартних ігор в Інтернеті кількох клієнтських рахунків для одного гравця заборонена;

під час проведення азартних ігор в Інтернеті організатори зобов’язані запровадити обов’язкові перерви в азартній грі для кожного гравця і після реєстрації гравця в онлайн-системі або до моменту прийняття ставки одержати від гравця інформацію щодо: ліміту коштів, які гравець бажає витрачати на азартну гру протягом певного часу (доби, тижня, місяця), та встановити йому обраний ліміт з можливістю його зміни не частіше ніж один раз на місяць;



максимального часу безперервної участі гравця в азартній грі протягом доби і максимального часу його участі протягом тижня та встановити обраний час участі у грі.

Обмеження доступу до веб-сайтів, з використанням яких організовуються, проводяться азартні ігри чи надається доступ до них без відповідної ліцензії, шляхом блокування доменних імен здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку.