До Києва прибула голова МЗС Німеччини Бербок [ Редагувати ]
У вівторок, 21 травня, до Києва з неанонсованим візитом прибула голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Німеччини Анналена Бербок.
Про це повідомляє пресслужба МЗС Німеччини.
Як відзначає відомство, метою візиту Бербок є спроба запевнити України у тому, що попри погіршення ситуації на полі бою, Німеччина та Європа продовжуватимуть твердо стояти на її боці, а також не припинятимуть надавати їй допомогу.
Наша підтримка ґрунтується на глибокому переконанні, що Україна переможе у цій війні. Путін (Володимир Путін, російський диктатор, - ред.) спекулює на тому, що в якийсь момент у нас вичерпаються сили, але у нас є сила духу. Разом з багатьма іншими країнами з усіх куточків світу Німеччина непохитно стоїть на боці України. Народ України може розраховувати на це в довгостроковій перспективі.
Ankunft Außenministerin Baerbock in Kiew. Begrüßung durch Botschafter @MJaegerT Mehr auf @derspiegel pic.twitter.com/hPslpoI342— Christoph Schult (@schultchristoph) May 21, 2024
Раніше міністр закордонних справ Анналена Бербок назвала вирішальним проривом голосування Палати представників США за виділення мільярдів на нову військову допомогу Україні.
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