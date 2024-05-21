У вівторок, 21 травня, до Києва з неанонсованим візитом прибула голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Німеччини Анналена Бербок.

Про це повідомляє пресслужба МЗС Німеччини.

Як відзначає відомство, метою візиту Бербок є спроба запевнити України у тому, що попри погіршення ситуації на полі бою, Німеччина та Європа продовжуватимуть твердо стояти на її боці, а також не припинятимуть надавати їй допомогу.

Наша підтримка ґрунтується на глибокому переконанні, що Україна переможе у цій війні. Путін (Володимир Путін, російський диктатор, - ред.) спекулює на тому, що в якийсь момент у нас вичерпаються сили, але у нас є сила духу. Разом з багатьма іншими країнами з усіх куточків світу Німеччина непохитно стоїть на боці України. Народ України може розраховувати на це в довгостроковій перспективі.

Ankunft Außenministerin Baerbock in Kiew. Begrüßung durch Botschafter @MJaegerT Mehr auf @derspiegel pic.twitter.com/hPslpoI342 — Christoph Schult (@schultchristoph) May 21, 2024

Раніше міністр закордонних справ Анналена Бербок назвала вирішальним проривом голосування Палати представників США за виділення мільярдів на нову військову допомогу Україні.