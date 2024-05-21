Атака на Харків: скільки людей постраждало [ Редагувати ]
У вівторок, 21 травня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" директор департаменту цивільного захисту Харківської ОВА Іван Сокол розповів про ситуацію в регіоні, а також наслідки нічної та ранкової атак.
Як завжди, ніч в Харкові пройшла неспокійно. Близько 2-ї ночі ворог завдав декілька ударів по місту Харків за допомогою безпілотників, був пошкоджений приватний сектор. На даний час маємо інформацію про більш ніж 25 пошкоджених автівок, у тому числі вантажних і легкових.
"Маємо інформацію щодо пошкодження комунальних закладів. Під ранок ворог здійснив підступний обстріл транспортної інфраструктури. Маємо там постраждалих. Що відомо на даний час - це 8 осіб, які постраждали в наслідок нічних та ранкових обстрілів", - сказав він.
За його словами, стан у більшості постраждалих - гостра реакція на стрес, життю та здоровʼю нічого не загрожує.
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