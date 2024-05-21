Формула миру, яка представлена президентом Зеленським - це дієвий план для того, щоб зупинити агресора та відновити справедливий мир. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив генпрокурор Андрій Костін.

"Формула миру, яка представлена президентом Зеленським - це дієвий план для того, щоб зупинити агресора та відновити справедливий мир. Україна вже обʼєднала навколо себе безпрецедентну коаліцію друзів та союзників. Формула миру містить відповіді не лише на питання захисту України, а й щодо низки глобальних викликів. Війна росії - це війна проти світового порядку, який заснований на законах і правилах. І відновлення справедливості - це також глобальний виклик, як і ядерна та продовольча безпека, захист довкілля. Тому я впевнений, що ще більше країн будуть гуртуватись навколо української Формули миру", - зазначив Костін.

Він додав: "У цьому контексті завдання саміту у Швейцарії - це зміцнення нашої коаліції, посилення єдності і погодження щодо наступних спільних кроків… Лиши повна та всеосяжна відповідальність агресора дозволить встановити та зберегти справедливий мир та стане запобіжником майбутніх воєн. Всеосяжна відповідальність - це покарання росії за всі вчинені міжнародні злочини, покарання усіх злочинців, включно із найвищим керівництвом країни-агресора".