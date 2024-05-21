"Формула миру Зеленського - дієвий план для того, щоб зупинити агресора" - Костін [ Редагувати ]
Формула миру, яка представлена президентом Зеленським - це дієвий план для того, щоб зупинити агресора та відновити справедливий мир. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив генпрокурор Андрій Костін.
"Формула миру, яка представлена президентом Зеленським - це дієвий план для того, щоб зупинити агресора та відновити справедливий мир. Україна вже обʼєднала навколо себе безпрецедентну коаліцію друзів та союзників. Формула миру містить відповіді не лише на питання захисту України, а й щодо низки глобальних викликів. Війна росії - це війна проти світового порядку, який заснований на законах і правилах. І відновлення справедливості - це також глобальний виклик, як і ядерна та продовольча безпека, захист довкілля. Тому я впевнений, що ще більше країн будуть гуртуватись навколо української Формули миру", - зазначив Костін.
Він додав: "У цьому контексті завдання саміту у Швейцарії - це зміцнення нашої коаліції, посилення єдності і погодження щодо наступних спільних кроків… Лиши повна та всеосяжна відповідальність агресора дозволить встановити та зберегти справедливий мир та стане запобіжником майбутніх воєн. Всеосяжна відповідальність - це покарання росії за всі вчинені міжнародні злочини, покарання усіх злочинців, включно із найвищим керівництвом країни-агресора".
по темі
Закон про мобілізацію засуджених має ряд обмежень
Сам захід відбувався оф-рекордс, за зачиненими дверима, із дотриманням військової таємниці. Підсумками вже опісля учасники поділились на пресконференції. Що обговорювали й що пообіцяли?
Дмитро Жмайло розповів, скільки ППО та в які строки нададуть Україні після зустрічі в форматі "Рамштайн"
У вівторок, 21 травня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" підполковник, пресофіцер 14 бригади Червона Калина Микола Коваль розповів, що Роботине знаходиться під контролем українців
У суботу, 18 травня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" військовослужбовець та голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко розповів про те, чи можуть окупанти обійти Вовчанськ