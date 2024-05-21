Президент України Володимир Зеленський заявив, що для захисту українського неба необхідно мати близько 120-130 винищувачів F-16.

Про це він розповів в інтерв'ю агенції Reuters.

Зеленський зазначив, що Україна зверталася до країн НАТО з проханням допомогти збивати російські ракети за прикладом Ізраїлю. Однак міжнародні партнери відповідають однаково: всі бояться ескалації.

Президент також підкреслив, що виправдання міжнародних партнерів щодо браку систем ППО "вже не працюють".

Літаки є, всі бачать (…) F-16 піднімаються — дайте нам більше F-16. Ви знаєте, скільки нам потрібно, я це повторював: 300 літаків росіяни застосовують на території України, нам потрібно 120-130 літаків, щоб протистояти в небі, — розповів Зеленський.

Він також сказав, якщо союзники України не можуть надати їй достатню кількість систем ППО чи винищувачів, то літаки НАТО повинні збивати російські ракети, які летять у їхній бік.