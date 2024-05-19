"Окупант не досягає свого завдання" - Зеленський [ Редагувати ]
У неділю, 19 травня, президент України Володимир Зеленський зробив заяву.
Сьогодні, як щодня, першочергова наша увага всім районам бойових дій – усій лінії захисту. Була доповідь Головкома – генерал Сирський якраз на передовій, безпосередньо в наших бойових бригадах. Результати цих днів – усього тижня – ми маємо більш міцні позиції на Харківщині. П’ятдесят сьома бригада, Вісімдесят друга бригада ДШВ – дякую вам, воїни! При цьому наші сили достатньо ефективно знищують окупанта на Донецьких напрямках – зокрема, в районах міста Часів Яр та інших.
"Власне, окупант не досягає свого завдання – розтягнути наші сили та цим послабити Україну на широкому фронті від Харківщини до Донеччини. Я дякую кожному нашому солдату, кожному сержанту, кожному офіцеру, які достатньо сміливо і стійко виконують бойові накази та зберігають наші позиції. Особливо відзначу за бої цими днями Сорок першу бригаду передусім, спецпідрозділи ГУР "Кракен" і "Артан" та підрозділи Нацгвардії", - сказав він.
Саме за Часів Яр – за знищену російську техніку та відбиття штурмів – дякую вам, хлопці! Також особливо хочу подякувати Двісті двадцять п’ятому окремому штурмовому батальйону – просто молодці! Дякую всім, хто б’ється заради нашої держави і хто допомагає іншим пройти цей важкий час!
Раніше ми писали про те, що Зеленські відвідали "Биківнянські могили" та вшанували пам’ять жертв політичних репресій.
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