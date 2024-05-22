У Сумах відновлюють електропостачання та подачу води після ворожого обстрілу [ Редагувати ]
У місті Суми після нічної ворожої атаки по енергетиці регіону почали відновлення подачу живлення в домівки місцевих жителів. Також відновлюється робота водозаборів та подача води споживачам, громадський транспорт діє.
Про це повідомляє Сумська міська рада.
Зазначається, що місцеві енергетики розпочали відновлення електропостачання по місту з 05:20.
"Також відновлюється і робота водозаборів та подача води споживачам. Дякуємо нашим енергетикам!" - передали в міськраді.
У Сумах на маршрути виїздять тролейбуси з автономним ходом, хоче раніше в місцевому самоуправлінні робили оголошення, що у зв'язку з аварійним відключенням електроенергії рух тролейбусів зупинено.
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