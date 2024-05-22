У місті Суми після нічної ворожої атаки по енергетиці регіону почали відновлення подачу живлення в домівки місцевих жителів. Також відновлюється робота водозаборів та подача води споживачам, громадський транспорт діє.

Про це повідомляє Сумська міська рада.

Зазначається, що місцеві енергетики розпочали відновлення електропостачання по місту з 05:20.

"Також відновлюється і робота водозаборів та подача води споживачам. Дякуємо нашим енергетикам!" - передали в міськраді.

У Сумах на маршрути виїздять тролейбуси з автономним ходом, хоче раніше в місцевому самоуправлінні робили оголошення, що у зв'язку з аварійним відключенням електроенергії рух тролейбусів зупинено.