Щонайменше дві країни Глобального півдня візьмуть участь у Саміті миру у Швейцарії. Першою зголосилася Індія, а напередодні свою участь підтвердив президент Чилі. Дипломатичні зусилля України у цій царині тривають. Особисто Володимир Зеленський запросив до участі Анголу. Також ведуться перемови з іншими гравцями. Головним залишається - чи приїде Китай. Раніше там наполягали - необхідна участь росії. Однак від цього категорично відмовляється Україна. Чому так важливо залучати Глобальний південь, розбиралася Анна Басова.

Узяти участь у Глобальному саміті миру президент Чилі Габріель Борич зголосився особисто, під час відеодзвінка з Володимиром Зеленським. Чилі стала другою країною глобального півдня, яка погодилася долучитися до заходу. Першою була Індія, котру, до слова, запросили ще й на саміт Великої сімки. В середині червня прем'єр-міністр Нарендра Моді вирушить до Італії, а потому - до Швейцарії.

Нарендра Моді, прем'єр-міністр Індії:

Індія братиме участь у всіх важливих самітах, які просувають глобальний мир, безпеку та розвиток. Це відображає тісну взаємодію, котра збігається з нашою національною філософією, де весь світ - одна сім'я.

На важливості залучення країн так званого Глобального півдня раніше наголошував канцлер Німеччини Олаф Шольц. Про необхідність посиленої дипломатії України каже й міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Бо ж ідеться передусім про регіон із великим потенціалом, щільним населенням і перспективами безпосередньої участі у формуванні нового світового порядку. Так, країни Африки - це неабиякий ринок збуту української аграрної продукції, а в майбутньому - й інших промислових товарів. Своєю чергою Київ може запропонувати регулярні постачання продовольства, які росія намагається зірвати, обстрілюючи чорноморські порти та зерносховища. Зрештою, це шлях Африки до стабільності, яку зараз кремль активно підриває - зокрема, через найманців групи "Вагнер". Наразі з усього континенту долучитися до саміту миру погодилася одна країна - Кабо-Верде. Днями взяти участь президент Володимир Зеленський запросив Анголу.

Саме до регіону Глобального півдня належать більшість країн БРІКС. Група, яку створили на противагу Заходу на чолі зі Сполученими Штатами, має власні внутрішні проблеми - зокрема, протистояння Індії та Китаю. Саме це, вважають деякі оглядачі, може зрештою спонукати Пекін також долучитися до саміту бодай у формі наглядачів. Раніше КНР натякала - воліла б бачити серед учасників і росіян, кликати яких Україна відмовилася. У кремлі демонстративно заявили: не поїхали б усе одно. Саме у впливі Китаю на росію українське та західне керівництво вбачає ключ до миру.

Володимир Зеленський, президент України:

Я хотів би залучення Китаю до Саміту миру. Чому так важливо, щоб глобальні гравці, навіть якщо вони бачать по-іншому світ, важливо працювати над тим, щоби їх залучити? Тому що вони мають вплив. Знов-таки, будь-який, оборонний, торгують зброєю, десь економіка. Вони мають вплив на росію.

Нарешті, Глобальний південь - це важіль для України зменшити залежність від традиційних партнерів і розширювати міжнародні зв'язки. Це можливості нових ринків, інвестицій, а ще перспективи додаткової політичної та гуманітарної підтримки. Країнам, які розвиваються, Україна може запропонувати свої інвестиції та розвиток малого бізнесу, а ще - освітні та наукові обміни. Ті, своєю чергою, забезпечуватимуть Києву додаткові голоси, приміром, під час голосування за ті чи інші резолюції у Генеральній Асамблеї ООН. Нагадаємо, Глобальний саміт миру відбудеться у Швейцарії 15 та 16 червня. Запрошено понад 160 країн і міжнародних організацій. Участь підтвердили наразі понад 50.