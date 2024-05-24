Завтра в Україні знову будуть введені графіки відключення світла. Однак лише у години максимального вечірнього споживання.

Про це повідомляє "Укренерго".

"Графіки погодинних відключень завтра будуть діяти для промислових та побутових споживачів по всій території України з 20:00 до 22:00 - у години максимального вечірнього споживання", - повідомили в компанії.

Водночас в "Укренерго" пояснили, що енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, обмежуватись не буде.

За даними компанії, відключення можуть бути застосовані при перевищенні визначених лімітів обсягів споживання, які Диспетчерський центр "Укренерго" щовечора доводить до кожного обленерго.

"Інформацію, коли саме будуть застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись у кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах", - додали в "Укренерго".