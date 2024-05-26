Україна мала отримати літаки F-16 ще два роки тому - американський генерал [ Редагувати ]
Україна повинна була отримати винищувачі F-16 два роки тому. Але зараз Україні потрібно готуватися до використання цих літаків.
Про це повідомляє генерал-лейтенант запасу Повітряних Сил США Девід Дептула в інтерв'ю АрміяInform.
"Україна мала отримати F-16 ще два роки тому… Але це вже в минулому… Україні потрібно готуватися до використання цих літаків у тій кількості, яку вона отримує зараз", - сказав він.
Американський генерал вважає, що F-16 посилять Повітряні сили ЗСУ, але їх кількість має значення. За словами Дептули, чим більше літаків F-16 і кращі версії Україна зможе отримати, тим сильнішими будуть ЗСУ в майбутньому.
"Країни-партнери повинні збільшити кількість винищувачів F-16, що надаються Україні; повинні надати вдосконалені блоки F-16, а також сучасне озброєння для F-16. Це стане продовженням посилення спроможностей Повітряних сил", - заявив генерал США.
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