Потужність усіх сонячних електростанцій в Україні становить близько 6 гігаватів. Це в порівнянні, як потужність найбільшої Запорізької атомної станції.

Вітрова генерація в Україні "завмерла" після початку повномасштабної війни, оскільки більша частина цих станцій залишилася в окупації у Приазов'ї.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" в.о. директора ДП "Гарантований покупець" Артем Некрасов. Це державне підприємство представляє інтереси громадян та держави в процесі функціонування ринку електричної енергії.

"У нас найбільш проблема з електропостачанням у тих регіонах, де йдуть постійні бойові дії. Це Харківська, Сумська та Донецька області. Зранку також після ракетного обстрілу було знеструмлення 13 населених пунктів і на Хмельниччині. Але там більшу частину абонентів уже заживили.

Сьогодні у нас неділя, споживання традиційно низьке, та й сонячна генерація допомагає, тому "Укренерго" не вводило графіки обмеження споживання і ми проходимо цю добу на власній генерації та комерційному імпорті з Європи...

У нас чотири види "зеленої" генерації, це Сонце, вітер, станції на біомасі та біогазу та гідроелектростанції. З них три останніх - ВЕСи, біомаса та ГЕСки можуть працювати більш-менш рівномірно по добі.

Сонячна генерація вона стохастична (випадкова, ймовірнісна - ред.), працює на максимум поки є Сонце. Але якщо взяти по часі, то вона максимальна, цих станцій у нас зараз близько 6 Гігават. Це в порівнянні, як потужність найбільшої Запорізької атомної станції. Ситуацію вирівнює встановлення примусової системи накопичення, які дають можливість видавати електроенергію у вечірні та ранкові піки. Але такі проекти почали запускатися лише в цьому році.

До війни у нас ще була енергія вітру, але, нажаль, більша частина цих станцій залишилася в окупації у Приазов'ї", - розповів Артем Некрасов.