Біг за життя і з посмішкою в серці! У День Києва пройшла щорічна спортивно-благодійна акція "Пробіг під каштанами". Аби взяти участь у заході зареєструвалося понад сім з половиною тисяч учасників з різних куточків України й навіть світу. Михайло Манилюк бачив, як військові та амбасадори долали дистанцію у столиці, аби зібрати гроші на порятунок дітей із вадами серця.

Учасники пробігу відтискаються від землі й розминаються!

Біля пам'ятника засновникам Києва зібралося кілька десятків людей. Саме звідси стартує тридцять перший традиційний "Пробіг під каштанами".

Галина Філімонова, керівник проєкту "Пробіг під каштанами":

Зараз це амбасадори, виключно обмежена кількість людей і переважно це, як ви бачите, військові, які розуміють, що потрібно робити у разі повітряної тривоги та інших небезпечних моментів. П'ять кілометрів, ми біжимо від засновників Києва і біжимо до Поштової площі теж до засновників, але малюків.

Військовослужбовець із позивним "Фокс" бере участь в благодійній акції вперше. Боєць щойно приїхав у коротку відпустку з Луганського напрямку. Каже: права на відпочинок не мав. Особливо, коли справа стосується життя маленьких пацієнтів із вадами серця.

Позивний "Фокс" - військовослужбовець Збройних сил України:

Гроші йдуть на дітей, на наше майбутнє покоління. Тому це першочергова мета. Сьогодні вихідний, і так вийшло, що у нас, військових, сьогодні вихідний, тих, хто знаходиться в Києві, тому це найкращий день для пробігу. Для відпочинку. Військові - це дуже специфічні люди, тому в нас відпочинок також специфічний.

Організатори розповідають: понад сім з половиною тисяч людей вже зареєструвалися для участі в пробігу. Для цього необхідно сплатити благодійний внесок триста гривень з учасника, завантажити та роздрукувати онлайн-номерок. Дистанцію в п'ять кілометрів долатимуть у різних куточках України й навіть світу.

Ірина Кузнєцова, організаторка акції "Пробіг під каштанами":

Цього року реально люди ще й закордоном у нас організовують офлайн-пробіги. За підтримки деяких посольств і хотілося, щоб їх було більше, але я думаю, що це початок. В нас просто навіть іноземці реєструються. Один іноземець з Італії читав новини, коли почалася війна, "Пробіг під каштанами", зареєструвався, я дуже здивувалася, але цього року він каже: він знову хоче, він там теж популяризує.

Ірина Кузнєцова організувала акцію "Пробіг під каштанами" ще в 1993-му. Відтоді вдалося зібрати понад сімсот з половиною тисяч доларів для лікування маленьких сердець Центру дитячої кардіології та кардіохірургії.

Ірина Кузнєцова, організаторка акції "Пробіг під каштанами":

Ми закуповуємо обладнання. Те, що необхідне для центру кардіології й кардіохірургії. Цього року їм потрібна електроустановка для того, щоб робити безпечно розрізи на тілі малесеньких дітей, коли їм роблять операцію на серці.

До того ж за зібрані гроші планують придбати кілька швидких для військових медиків. Ще частину коштів передадуть на реабілітацію та протезування наших бійців

Ярослав Філімонов, учасник акції "Пробіг під каштанами":

Основне, що пробіг під каштанами - це не про біг, а про допомогу. І біг - це просто спосіб виразити, спосіб зібрати людей до купи й спосіб разом зібрати кошти.

Учасники стартували!

Під пекучим сонцем військові, рятувальники, медики та підприємці, подолали п'ятикілометрову дистанцію максимум за пів години. На Поштовій площі бігунів зустрічали з оваціями та медалями!

Учасники пробігу кажуть: для них сьогодні головне не перемога. Головне, аби українські діти мали шанс на життя!