росіяни вдарили по аеропорту у Запоріжжі: нардеп показав фото [ Редагувати ]
російські окупанти вдарили по аеропорту у Запоріжжі.
Про це повідомив народний депутат України Муса Магомедов у своєму Facebook.
Черговий аеропорт-красень розвалили, цього разу в Запоріжжі. Горіть ви в пеклі. В окремому… для тих, хто знищує наші аеропорти, ворота свободи, точно є окреме персональне пекло. Відбудуємо, та помстимося. За донецький, за луганський, за запорізький, – написав Магомедов.
Він опублікував фото, який був Запорізький аеропорт до початку повномасштабного вторгнення і зараз.
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