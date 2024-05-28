Покровський напрямок залишається найгарячішим: останні новини з фронту [ Редагувати ]
На фронтах протягом минулої доби відбулося 97 бойових зіткнень. За даними Генштабу, росіяни наступали по всій лінії фронту. Намагалися просунутися в районі Вовчанська - там Сили оборони відбили 6 ворожих атак. Тиснуть у районі Куп'янська та Лимана.
Найгарячішим напрямком на сході залишається Покровський. Загалом, на цьому відтинку фронту 21 ворожа атака. Ворог намагається розширити плацдарм неподалік Очеретиного.
Про ще одну воєнну добу на українському Сході - в нашому огляді.
Одразу 4 фугасних керованих авіабомби розриваються в посадці неподалік Липців. Там опорний пункт українських військових. Саме так, не шкодуючи боєприпасів, ворог штурмує наші позиції. Під шаленою щільністю ударів бійці стримують натиск агресора. Під авіаударами Слобожанське, і бої в районі Вовчанська.
Багато ворожих перевезень на Харківщині тримається на так званих "буханках". Та завдяки вправній роботі дронів та артилерії польові дороги вже засіяні згорілими машинами. А кулеметник 3-ї штурмової назавжди зупинив і мотобайк з вершниками.
Водночас оператори бойової групи Сил спеціальних операцій успішно атакували позиції ворога. Не встигли загарбники оговтатись, як більше десятка з них відправились до кобзона, а ще троє - в полон.
Ворог постійно намагається вклинитись в оборону Білогорівки. На відео 81-ї бригади видно підбиту техніку, зруйноване житло та понівечені простори в цьому районі. Росіяни активно застосовують авіацію на деокупованих селах Луганщини.
Артем Лисогор, керівник Луганської ОВА:
Не маючи очікуваних успіхів на фронті, загарбники відіграються на населених пунктах. Невське і Новолюбівку вони обстріляли з реактивної системи залпового вогню та зі ствольної артилерії. Мінометних та артилерійських ударів зазнали Куземівка, Стельмахівка, Греківка, Макіївка. Бойові дії напередодні точилися в районах Новоєгорівки, Греківки, Невського, Білогорівки.
Зросла кількість ворожих штурмів на Сіверському та Краматорському напрямках. Росіяни посили тиск на Часів Яр. На цих кадрах - як протистоїть там наша 225 бригада механізованій атаці окупантів. Найбільше бойових зіткнень знову на Покровському відтинку.
На Времівському напрямку російські загарбники не припиняють спроб атакувати, застосовуючи авіацію і КАБи.
Та одного Су-25 рашисти на Донеччині вже не дорахуються. Зенітники 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка показали, як рознесли його на шмаття!
Екіпажі БпЛА прикордонників інтенсивно працюють на Лиманському, Бахмутському, Соледарському напрямках. Це відео закарбувало, як "пташка" застала зненацька групу окупантів. Холодноярівці зафільмували момент знищення чергового танка. 47 бригада за день зменшила кількість ворожих гаубиць на 5 одиниць.
За добу нещадні російські обстріли забрали життя 5 мирних жителів. Ще 3-х було поранено. У Красногорівці група поліції "Білий янгол" вивезла до лікарні чоловіка з наскрізним пораненням грудини.
А бійці 47 окремої механізованої бригади евакуювали єдиних жителів, що залишились у селі поблизу Покровська. Довкола них самі лише руїни. Військові просять не затягувати з евакуацією до останнього.
На цей момент у нас все вийшло, сподіваюсь, що в них все буде добре, там неходяча бабуся і її син, який її не кинув, дай Боже кожній матері такого сина. Дай Боже, щоб у них все було добре і щоб вони потім колись повернулись до себе додому. Слава Україні! Слава нації!
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