Україна найближчими днями отримає перші снаряди в рамках ініціативи Чехії - Фіала [ Редагувати ]
Українським захисникам вже найближчими днями нададуть артилерійські снаряди, які закупили у рамках чеської ініціативи. Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала, повідомляє Barron's.
Він розповів, що п'ятнадцять країн Євросоюзу та НАТО зібрали на снаряди для України вже понад 1,6 мільярда євро.
Перші десятки тисяч 155-міліметрових боєприпасів будуть поставлені в червні. Україна може очікувати першу партію найближчими днями.
Прем'єр також уточнив, що від початку повномасштабної війни Україна отримала від союзників 918 одиниць важкої техніки, майже 21 мільйон боєприпасів середнього калібру та 1,7 мільйона боєприпасів та ракет великого калібру.
За словами українських військовослужбовців, на кожен випущений ними снаряд російські окупанти відповідають п'ятьма.
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