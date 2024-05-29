Кількість жертв після удару по "Епіцентру" у Харкові зросла до 19 осіб [ Редагувати ]
У Харкові знову зросла кількість жертв після удару окупантів по гіпермаркету "Епіцентр" 25 травня. У лікарні помер один із постраждалих.
Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"На жаль, в лікарні помер 40-річний чоловік, який був поранений внаслідок ворожого удару по "Епіцентру", - сказав він.
За його даними, чоловік перебував в опіковій реанімації, отримав опіки полум’ям сягали 50%.
Російські війська останнім часом масовано б'ють ракетами по Харкову. Так, 25 травня загарбники вдарили по гіпермаркету "Епіцентр" та по центру Харкова.
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