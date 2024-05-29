Ракетний удар по Сумській області: є загиблі та поранені [ Редагувати ]
Росіяни вдарили по Краснопіллю Сумської області у середу, 29 травня. Є жертви та поранені.
Про це повідомляє Сумська ОВА.
"Сьогодні, 29 травня з території рф було здійснено ракетний удар по Краснопільський громаді", - уточнили в ОВА.
Внаслідок ворожої атаки, за даними адміністрації, попередньо, загинуло дві людини, троє отримали поранення.
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