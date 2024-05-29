Росіяни обстріляли Лиман, поранені вісім мешканців (фото) [ Редагувати ]
Російські війська обстріляли прифронтовий Лиман на Донеччині, поранення отримали 8 мирних мешканців. Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.
"29 травня 2024 року, близько 14:00, російська армія здійснила обстріл м. Лиман. В епіцентрі ураження опинився мікрорайон із житловою забудовою.
Внаслідок атаки зс рф на прифронтове місто восьмеро громадян, які перебували в зоні влучання засобу ураження, дістали поранення та контузії.
П’ятьом жінкам та трьом чоловікам віком від 18 до 69 років надано кваліфіковану медичну допомогу. Пошкоджено 3 двоповерхові будинки", - йдеться у дописі.
Сьогодні вдень росіяни тричі обстріляли місто - пошкодили 3 двоповерхівки і 3 адмінбудівлі, уточнив голова Донецької облдержадміністрації Вадим Філашкін.
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