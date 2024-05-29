"Барселона" та "Баварія" оголосили про призначення головних тренерів [ Редагувати ]
Іспанський футбольний клуб "Барселона" повідомила про призначення на посаду головного тренера Ганса Фліка. Його контракт діятиме до 30 червня 2026 року.
Ганс Флік грав у футбольних клубах "Зандхаузен", "Баварія", "Кельн" та "Бамменталь". Його тренерська кар'єра розпочалася у 1996 році в "Бамменталі".
"Барселона" стане для Ганса Фліка десятою за рахунком командою, де він обіймає посаду тренера. У 2020-му спортсмен став найкращим футбольним тренером Німеччини, а також отримав три аналогічні премії за версією World Soccer, Globe Soccer та IFFHS.
Ганс Флік
Головним тренером "Баварії" призначений бельгійський футболіст, колишній капітан клубів "Андерлехт" та "Манчестер Сіті" Венсан Компані. 38-річний бельгієць підписав контракт до літа 2027 року, повідомив мюнхенський клуб.
Клуб "Бернлі", тренером якого до цього був Компані, отримає майже 12 млн євро за викуп контракту.
Відомий у недавньому минулому бельгійський захисник має мінімальний тренерський досвід, який важко назвати однозначно вдалим. Рік тому він вивів "Бернлі" до вищого англійського дивізіону, але одразу вилетів з ним назад, здобувши в черговій першості лише п'ять перемог.
Венсан Компані
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