Україна отримає майже мільйон снарядів до кінця року в рамках ініціативи Чехії - Блінкен [ Редагувати ]
Ініціатива Чехії дозволить Україні вже до кінця року отримати майже мільйон снарядів для артилерії.
Про це на спільній пресконференції з головою Міноборони Чехії Яною Черноховою заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.
"Особливо я хочу привітати роботу Чехії у тому, щоб знайти у світі необхідні боєприпаси, яких Україна потребує на полі бою, включаючи снаряди калібрів 155-мм та 152-мм. Це критично важливо. До кінця року ми очікуємо, що ініціатива під керівництвом Чехії забезпечить майже мільйон снарядів для України", - наголосив держсекретар.
Він нагадав, що Чехія виділила 600 млн доларів для прямої військової допомоги Україні, а також планує надати техніку вартістю 6 млрд доларів. До кінця року у Чехії хочуть навчити 9 тисяч українських захисників.
При цьому, як додав Блінкен, Чехія допомагає Україні ремонтувати застарілу радянську техніку, зокрема танки та гаубиці.
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