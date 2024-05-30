Затишок у спальній кімнаті створюють меблі. Серед їхнього переліку передусім виділяють ліжка, від характеристик яких залежить якість сну й відпочинку загалом. Також це важлива деталь інтер’єру приміщення. Купуючи меблі, потрібно врахувати габарити. Серед популярних варіантів незмінно виділяють ліжко двоспальне, яке вибирають не лише пари, але й люди, які звикли спати наодинці. Вибираючи оптимальну модель для оснащення кімнати, потрібно врахувати важливі характеристики, починаючи особливостями виконання і закінчуючи стилем й гамою кольорів. Тому слід звернути увагу на всі параметри спальних меблів.

Розміри та доступні матеріали виготовлення двоспальних ліжок

В асортименті перевірених брендів, наприклад, Richman, Camelia, Munger, Karpatis слід виділити різноманітні меблі. Серед них неодмінно можна знайти оптимальний варіант, який допоможе створити всі умови для комфортного сну вдвох або наодинці. Купуючи ліжко, потрібно врахувати розміри моделі, подані в сантиметрах. Серед стандартних виділяють:

160x190;

160x200;

180x190;

180x200.

Для виготовлення каркаса використовують різні матеріали. До переліку належать:

Метал. Поєднує еталонну міцність та зносостійкість. Каркас, виконаний із цього матеріалу, характеризується витонченими строгими або м’якими лініями. Металеві ліжка пропонують здебільшого в класичному й прованському стилях.

Натуральна деревина. Застосування цього матеріалу дає змогу створити екологічно чисті меблі, які привертають увагу елегантністю преміального дизайну. Для виготовлення використовують такі породи деревини як бук, сосна, вільха, клен, дуб. Купуючи будь-яке ліжко, потрібно врахувати, що матеріал виконання може псуватися під дією високого рівня вологості в приміщенні.

ДСП/МДФ. Для виготовлення меблів застосовують плити. Вони виконані з деревної стружки, її щільно пресують. Використовують синтетичні смоли, що характеризуються безпечним для здоров’я складом. Серед переваг моделей, виготовлених з ДСП і МДФ, виділяють привабливу ціну.

Важлива характеристика будь-якого двоспального ліжка — ламелі. Це планки однакового розміру. Вони утворюють основу, на які кладуть матрац. Якісні ламелі характеризуються ортопедичними властивостями. Під вагою вони злегка прогинаються, тому спальне місце набуває оптимальної форми. Також проміжки між планками забезпечують якісну вентиляцію матраца, що потрібно для гігієнічності.

Основні типи двоспальних ліжок: якому варіанту надати перевагу

Вибираючи меблі для затишного облаштування спальні, слід звернути увагу на особливості конструкції. Умовно всі ліжка ділять на такі категорії:

Класичні. Це універсальні моделі, запропоновані в різноманітних варіантах виконання та дизайнах. Опори, царги, спинка меблів виконані з одного матеріалу, наприклад, металу або натуральної деревини певного кольору. Будь-яке класичне ліжко характеризується практичністю, адже не потребує особливого догляду.

М’які. Основний параметр таких меблів — обшивка, представлена приємною на дотик тканиною. Це жакард, велюр, штучна шкіра тощо. Під вибраним матеріалом розміщують пружний наповнювач. Оббивання каркаса м’якими матеріалами дає змогу отримати стильне й вишукане ліжко. Особливості його дизайну залежать від кольору обшивки.

З м’яким узголів’ям. Текстилем або штучною шкірою оздоблюють лише верхню частину меблів. Також слід виділити пружний наповнювач всередині узголів’я. Двоспальні ліжка цього типу запропоновані у варіантах на будь-який смак. Можна звернути увагу на гаму кольорів матеріалів для обшивки. Окремо варто виділити моделі, дизайн яких доповнений стильними каретною або сегментною стяжками.

Двоспальні ліжка з м’якими елементами — це меблі, які зроблять кімнату затишною і гарною. Також це відмінний вибір для осель, де мешкають діти. Пружні складові добре амортизують випадкові удари.

Придбати двоспальне ліжко можна як у комплекті з матрацом, так і без нього. Перший варіант характеризується важливою перевагою: його основа точно збігається з габаритами меблів. Вибираючи таку модель, потрібно звертати увагу на характеристики матраца, в саме:

Ступінь жорсткості. М’які моделі підійдуть переважно людям похилого віку. Вироби з помірною або вираженою жорсткістю сторін набувають ортопедичних властивостей.

Особливості пружинних механізмів. Можна придбати двоспальні ліжка, укомплектовані матрацами двох типів. До першої категорії належать вироби на основі незалежних пружин. В таких варіантах кожний елемент стискається і розтискається під певним навантаженням. Робота кожної пружини ніяк не пов’язана з рештою. Також виділяють матраци, де основа представлена залежними деталями. Вони з’єднані між собою. Тому синхронно прогинаються під впливом маси тіла людини, яка лежить на матраці. Слід зазначити, що моделі з незалежними пружинами характеризуються вираженими ортопедичними властивостями. Також такі вироби більш довговічні. Можна вибрати модель й на безпружинній основі.

Тип наповнювача. Використання високотехнологічних і гіпоалергенних матеріалів дало змогу отримувати комфортні матраци, що забезпечують надійну підтримку хребта під час сну. Серед переліку потрібно виділити інноваційну піну Memory з ефектом пам’яті. Завдяки такому наповнювачу матрац набуває ортопедичних властивостей. Серед популярних матеріалів виділяють кокосову койру та силіконові волокна. Це натуральні складники, які дають змогу виготовляти вироби різного ступеня жорсткості.

Якщо двоспальне ліжко купують без матраца, потрібно точно оцінити розмір необхідної основи.

Чи потрібний підіймальний механізм

В асортименті виробників меблів доступні моделі з таким доповненням. Можливість пересування матраца вгору виявиться корисною, якщо необхідно зробити стандартне двоспальне ліжко функціональним. Під його основою, що підіймається, зберігають постільну білизну та інші речі. Це дає змогу раціонально використовувати простір спальної кімнати. Спеціальні короби під матрацом виконують функцію зручної шафи. Тому ліжка з підіймальним механізмом — це оптимальний вибір для приміщення з обмеженою площею.

Купуючи спальні меблі з додатковою функцією, потрібно звернути увагу на її особливості. Серед сучасних зручних моделей виділяють варіанти, оснащені газліфтом. Він працює завдяки безпечному для людини інертному газу. Речовина надійно фіксує амортизатор і водночас забезпечує легке підіймання основи. Також слід виділити безшумну роботу. Додатково інертний газ захищає пружини механізму від корозії.

Вибір двоспального ліжка з урахуванням особливостей дизайну

Меблі — це важлива деталь інтер’єру оселі, яка створює затишок і дарує естетичне задоволення. Купуючи оптимальну модель, потрібно звернути увагу на особливості оформлення приміщення. Якщо перевагу надали класичному або прованському стилям, варто придбати меблі, виконані в природних світлих тонах. Цікавою деталлю інтер’єру стане металеве або виконане з натуральної деревини двоспальне ліжко, в якому акцент зробили на особливому оформленні узголів’я.

Меблі в стилі лофт і авангард характеризуються поєднанням темних кольорів, геометричних елементів і строгих ліній. Такі ліжка відмінно доповнять мінімалістичний дизайн інтер’єру.

Оформлюючи спальню в стилі модерн, можна купити меблі з м’яким фактурним узголів’ям. Гама кольорів моделі має гармонійно вписуватися в інтер’єр. Ефектним оформленням характеризуються трендові варіанти бежевого, горіхового, сірого, білого кольорів. Також слід виділити такі актуальні відтінки як слонова кістка й махонь.

Універсальні меблі — двоспальні ліжка, виконані в стилі мінімалізм. Лаконічне оформлення дасть змогу гармонійно вписати моделі в інтер’єр, оформлений в будь-якому стилі. Серед особливостей виділяють натуральну гаму відтінків.

Великий асортимент двоспальних ліжок від перевірених українських й іноземних виробників доступний у каталозі інтернет-магазину «Світ Матраців». За допомогою зручних фільтрів можна знайти оптимальну модель за характеристиками й ціною. Оформлюючи замовлення, потрібно вибрати з переліку оптимальні способи доставлення й оплати. На всі товари розповсюджується офіційна гарантія. Додатково передбачений післяпродажний сервіс.