У ніч на 1 червня росія здійснила чергову масовану ракетну атаку на Україну. Головною мішенню ворога під час обстрілу 1 червня стали об'єкти енергетичної інфраструктури в різних регіонах. Найбільше від атаки постраждали Запорізька, Дніпропетровська та Кіровоградська області.

Під час масованого ракетного обстрілу були атаковані обʼєкти енергетичної інфраструктури у низці областей, повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Так, ворог атакував енергооб’єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській областях. Нині наслідки уточнюються, а енергетики вже працюють над їх ліквідацією.

Усього ворог випустив 53 ракети різних типів та 47 ударних БпЛА. У результаті протиповітряного бою збито 81 повітряну ціль.

Кіровоградська область

Внаслідок нічної ракетної атаки з боку Росії вражено обʼєкт енергетичної інфраструктури у Кіровоградській області.

"Сьогодні зранку - ворожа ракетна атака на Кіровоградщину. Вражений обʼєкт енергетичної інфраструктури", - повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

За попередньою інформацією, постраждалих, на щастя, немає.

Запорізька область

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров підтвердив російські атаки та влучання в енергооб'єкт в області.

"Вночі росіяни масовано атакували Запоріжжя. Поцілили в один із обʼєктів енергетичної інфраструктури. Є руйнування. Пошкоджені і понад 20 житлових будинків та закладів соціальної сфери", - написав Федоров у своєму Telegram.

У Запоріжжі через нічні атаки тимчасово перекрили рух через Дніпровську ГЕС. Наразі обʼїзд здійснюється через Арковий міст о. Хортиця (вул. Сергія Тюленіна — вул. Січі — вул. Таганська), а також, через Нові мости та Хортицький район.

Патрульна поліція закликала враховувати цю інформацію під час планування свого маршруту та слідкувати за оновленням інформації щодо відновлення руху.

Вінницька область

У ніч на суботу у Вінницькій області через падіння уламків збитого ворожого дрона зайнялася пожежа на об'єкті критичної інфраструктури.

За словами голови Вінницької ОВА Сергія Борзова, постраждалих немає.

Дніпропетровська область

Ворог поцілив по енергетичній інфраструктурі регіону. Під ударом опинилася також Покровська громада. Поранені четверо людей. Серед них – 7-річна дівчинка, 69-річний чоловік й дві жінки – 74 та 68 років.

Пошкоджені автобус, двоповерхова будівля, що не експлуатувалася, приватний будинок, господарська споруда. Яких ще збитків завдав ворог, зараз уточнюється.

На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. Оборонці неба збили над областю 9 ракет 10 "шахедів".

Івано-Франківська область

Було неспокійно і на Прикарпатті. Ціллю ворога був також об’єкт енергетичної інфаструктури.

"Унаслідок атаки виникла пожежа, до ліквідації якої було залучено 101 вогнеборець і 33 одиниці техніки", - повідомила голова ОВА Світлана Онищук.

На щастя, минулось без постраждалих.

Пошкоджено дві ТЕС

Росія під час масованого обстрілу атакувала теплоелектростанції ДТЕК. Під прицілом окупантів були дві ТЕС.

"Ворог обстріляв Серйозно пошкоджено обладнання. Енергетики в ці хвилини працюють над ліквідацією наслідків атаки. Це вже шоста масована атака на теплоелектростанції ДТЕК за 2,5 місяці", - повідомили у ДТЕК.