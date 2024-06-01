На Черкащині невідомі кинули вибухівку на подвір’я працівника місцевого територіального центру комплектування. Від вибуху ніхто не постраждав.

Про це повідомляє Черкаський обласний центр комплектування та соціальної підтримки.

Інцидент стався 30 травня в селищі Катеринопіль, де невідомі кинули вибухівку на подвір’я будинку сержанта Збройних сил України, який служить у 4 відділі одного з районних військкоматів.

Члени сім’ї, які перебували на подвір’ї, не постраждали. Про інцидент було повідомлено правоохоронцям.

В обласному ТЦК розповіли, що цей працівник військкомату приєднався до ЗСУ з початком повномасштабної війни, його син також воює на фронті, а дочка втратила чоловіка на війні. У центрі також зазначили, що вибух на подвір’ї працівника ТЦК стався на тлі «ганебної інформаційної кампанії» з дискредитації українських військових.