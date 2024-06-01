Працівнику ТЦК на Черкащині невідомі кинули у двір вибухівку [ Редагувати ]
На Черкащині невідомі кинули вибухівку на подвір’я працівника місцевого територіального центру комплектування. Від вибуху ніхто не постраждав.
Про це повідомляє Черкаський обласний центр комплектування та соціальної підтримки.
Інцидент стався 30 травня в селищі Катеринопіль, де невідомі кинули вибухівку на подвір’я будинку сержанта Збройних сил України, який служить у 4 відділі одного з районних військкоматів.
Члени сім’ї, які перебували на подвір’ї, не постраждали. Про інцидент було повідомлено правоохоронцям.
В обласному ТЦК розповіли, що цей працівник військкомату приєднався до ЗСУ з початком повномасштабної війни, його син також воює на фронті, а дочка втратила чоловіка на війні. У центрі також зазначили, що вибух на подвір’ї працівника ТЦК стався на тлі «ганебної інформаційної кампанії» з дискредитації українських військових.
Пам’ятаймо, що ворог вкладає у спроби деморалізувати українців і зруйнувати нашу згуртованість величезні ресурси. І саме на це робить свою головну ставку, — заявили в ТЦК і додали, що дезінформаційна атака ворога буде приречена за умови відповідального ставлення українців до інформації із соцмереж і медіа.
по темі
Закон визначає кілька поважних причин, за яких можна не з’являтися до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП)
Для всіх військовозобов'язаних українців настала "гаряча пора"
Навіть під час загальної мобілізації є категорії чоловіків, які вважаються непридатними до військової служби за станом здоров'я
Перші засуджені, які долучилися до ЗСУ, вже проходять злагодження, а дехто з них навіть встиг відзначитись, взявши у полон російського військового
Міністерство оборони закликало жінок не завантажувати застосунок "Резерв+"