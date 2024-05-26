Закон визначає кілька поважних причин, за яких можна не з’являтися до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Ці причини повинні бути підтверджені документально.

Про це повідомляє спеціальний сайт Міноборони щодо мобілізації.

У роз’ясненні зазначається, що поважними причинами неявки до ТЦК та СП у визначений повісткою строк визнаються:

стихійні перешкоди;

хвороба громадянина;

воєнні дії на відповідній території та їх наслідки або інші обставини, які унеможливили особисту явку;

смерть близького родича (батьків, дружини/чоловіка, дитини, рідних брата чи сестри, діда, баби) або близького родича подружжя.

У разі неявки громадянин зобов’язаний повідомити ТЦК та СП про причини у найкоротший строк, але не пізніше трьох діб. Після цього необхідно прибути до ТЦК та СП протягом 7 календарних днів.

Причини неявки повинні бути підтверджені документами відповідних уповноважених державних органів, установ та організацій (державної та комунальної форми власності).

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, що 18 травня в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію, і Кабінет міністрів оновив нормативну базу щодо мобілізації.