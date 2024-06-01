Вранці 1 червня росіяни завдали удару ракетним комплексом "Іскандер-К" по приватному сектору Балаклії на Харківщині, внаслідок чого постраждало 13 людей, серед яких вісім дітей.

Про це повідомили керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов та Національна поліція.

Російський снаряд влучив у будинки, де перебували діти віком від 2 до 17 років. Також поранення отримали два чоловіки та три жінки. На місці удару виникла пожежа.

Спочатку Синєгубов заявив, що одна з постраждалих жінок була вагітною, але начальник міської військової адміністрації Балаклії Віталій Карабанов в коментарі "Суспільному" зазначив, що ця інформація не підтвердилася.

Усі постраждалі мають стан середньої важкості, одна дитина отримала гостру реакцію на стрес. Їх шпиталізували.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).