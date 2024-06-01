На Львівщині шість крилатих ракет влучили у три обʼєкти критичної інфраструктури – ОВА [ Редагувати ]
Під час масованої атаки росіян вночі 1 червня шість крилатих ракет влучили у три об’єкти критичної інфраструктури у Львівській області.
Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
Під час затяжної повітряної тривоги з 03:29 до 06:10 шість крилатих ракет влучили у три об’єкти критичної інфраструктури у Львівській області, – зазначив Козицький.
Він додав, що зенітні ракетні підрозділи, авіація та мобільні вогневі групи ПвК "Захід" знищили 18 ракет та 6 "шахедів" у своїй зоні відповідальності.
Наразі всі системи життєзабезпечення на Львівщині працюють у штатному режимі. За уточненою інформацією, внаслідок нічної атаки ворога на одному з об’єктів критичної інфраструктури постраждали четверо людей. Їх госпіталізували.
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