Чи будуть відключення світла 2 червня [ Редагувати ]
У неділю, 2 червня, на українців знову чекають введення графіків відключення світла, однак години відключень дещо зміняться порівняно до сьогоднішніх.
Про це повідомляє "Укренерго" у Telegram.
Завтра, 2 червня, з 01:00 до 05:00 та з 19:00 до 24:00 для побутових та промислових споживачів в усіх регіонах України будуть діяти ліміти на споживання електроенергії.
До того ж в "Укренерго" заявили, що при перевищенні лімітів обленерго можуть застосовувати графіки погодинних відключень.
Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функції життєзабезпечення населення, не обмежуватимуться.
Раніше ми писали про те, що в Україні подовжили графіки вимкнення світла 1 червня.
по темі
Відключення світла в Україні сьогодні, 22 травня, почнуться з 20:00. Раніше планувалося, що обмежування введуть з 18:00
У вівторок, 21 травня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" заступник міністра енергетики Микола Колісник розповів, чи є потреба застосування графіків та які причини
У вівторок, 21 травня, у Києві протягом усього дня застосовуватимуться графіки відключення світла
Служба безпеки України (СБУ) затримала в Харкові студента.
Безробітні українці можуть отримувати 12 тисяч гривень в місяць. для цього потрібно приєднатися до програми "Армія відновлення"