Виставку "Вкрадене дитинство" відкрили напередодні в Києві. До Міжнародного дня захисту дітей в заповіднику "Бабин Яр" вирішили нагадати, що переживають діти, депортовані росіянами або ті, хто вимушені жити під постійними обстрілами чи в окупації. Про захід розповість Єлизавета Яковлева.

Три дитячі скульптури в майже темному павільйоні. Вони найточніше передають внутрішній світ юних українців, які змушені терпіти жахіття війни. Найбільше це стосується тих, хто пережив депортацію в країну агресора. Це інсталяція під назвою "Вкрадене дитинство". Вона символізує смуток від втрати близьких, вразливість під час сну та, попри все, надію на світле майбутнє.

А на екрані поруч емоційна відеоробота. Діти намагаються прорватися крізь глуху стіну.

Роза Тапанова, директор Національного історико-культурного заповідника "Бабин Яр":

Коли людина, дитина, хоче вирватись. І вона дивиться на нас. Чим більше вона хоче вирватися, тим більше ця стіна закривається. Таким чином, ми показали, що в нас не так багато часу щодо їх повернення, поки не буде це стирання ідентичності, що робиться з боку росії.

Сама лише статистика злочинів росії проти українських дітей вражає масштабами. Офіційно відомо про 19 з половиною тисяч малюків і підлітків, яких викрали окупанти - кажуть правозахисники. Повернути назад, в Україну, вдалося тільки близько чотирьохсот. Так мало, бо ворог усіляко приховує інформацію про свої злочини й перешкоджає поверненню дітей додому.

Анастасія Степула, радниця з адвокації ГС "Українська мережа за права дитини"

Змінюють їх місця, імена, ідентичність, і це дуже ускладнює процес. Якщо ми будемо продовжувати цей процес в такому ж темпі, для того, щоб повернути цих 19 тисяч дітей, які є ідентифікованими, нам знадобиться 90 років.

Повернути одну дитину додому - це ціла спецоперація. І в ній беруть участь і громадські організації, і спецслужби, й навіть міжнародні партнери.

Антон Кориневич, посол з особливих доручень МЗС України:

Ця політика рф має абсолютно конкретні цілі: перемістити українських дітей на територію рф, позбавити їх пам'яті про свою Батьківщину, про Україну, про нашу історію, про нашу культуру. Ми повинні працювати для того, щоб повернути наших діток і притягнути всіх винних до відповідальності.

На виставці в заповіднику "Бабин Яр" можна знайти також історії часів Другої світової. Це особисті речі маленьких дівчат, які стали жертвами або дивом вижили в Бабиному Яру. Символ того, що злочини проти українських дітей на території України вчиняють далеко не вперше.

Роза Тапанова, директор музею Національного комплексу "Бабин Яр":

Те, що трапилось в Україні, й в Голокост, і те, що відбувалось під час Другої світової війни, історії Бабиного Яру, і ми відповідно цікавимося тими подіями, що відбуваються зараз. Оскільки не може бути "стільки років проминуло" без розуміння, що відбувається зараз і як про це говорити.

Виставка, організована Національним історико-меморіальним заповідником "Бабин Яр" за сприяння Мінкульту та Посольства Німеччини в Україні, триватиме до кінця червня.