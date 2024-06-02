Скільки українців вже оновили військові дані

Вже близько 1,5 млн військовозобов'язаних українців оновили свої облікові дані онлайн, у ТЦК чи ЦНАПи. Найчастіше українці користувалися застосунком "Резерв+".

Про це повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін.

"Близько 1,5 млн українців вже успішно виконали цю вимогу закону (оновили облікові дані, - ред.). Лідером за кількістю оновлень залишається мобільний застосунок "Резерв+"", - заявив речник.

За його словами, з 18 червня у застосунку "Резерв+" з'явиться Qr-код і електронний кабінет стане онлайн-аналогом паперових військово-облікових документів.

За даними Міноборони, з 18 травня понад 14 тисяч військовозобов'язаних зі 124 країн вже оновили свої облікові дані онлайн. Серед країн-лідерів Польща, Німеччина, Канада, Чехія, США, Великобританії, Литва, Нідерланди та Словаччина.