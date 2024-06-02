Майкл Карпентер, директор з питань Європи Радбезу США заявив, що ситуація на полі бою в Україні змінилась. Так само, як і обмеження США щодо наданої ними зброї.

Про це Карпентер сказав в ексклюзивному інтервʼю кореспонденту "Подробиць" Дмитру Анопченку.

Сполучені Штати протягом останніх двох з половиною років надали Україні 81 мільярд доларів допомоги, з них 51 мільярд - військова допомога. Ми зробили все можливе, щоб надати всі можливості, які тільки можемо. Починаючи з того, що спочатку були протитанкові ракети Javelin, щодо яких, як ви пам'ятаєте, було чимало дискусій. Потім перейшли до засобів протиповітряної оборони, зрештою - танків Abrams. А тепер і F-16 є частиною обговорення з нашими союзниками та партнерами. І, звісно, системи Patriot, що є настільки ефективним у захисті повітряного простору, - сказав він.

Також Карпентер зазначив, що США продовжують через формат "Рамштайну", Контактну групу з питань оборони України, робити все можливе, щоб забезпечити Україну необхідними можливостями з огляду на те, якою є ситуація на полі бою.