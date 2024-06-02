"Ситуація на фронті змінилась, як і наші обмеження": директор з питань Європи Радбезу США про "червоні лінії" рф [ Редагувати ]
Майкл Карпентер, директор з питань Європи Радбезу США заявив, що ситуація на полі бою в Україні змінилась. Так само, як і обмеження США щодо наданої ними зброї.
Про це Карпентер сказав в ексклюзивному інтервʼю кореспонденту "Подробиць" Дмитру Анопченку.
Сполучені Штати протягом останніх двох з половиною років надали Україні 81 мільярд доларів допомоги, з них 51 мільярд - військова допомога. Ми зробили все можливе, щоб надати всі можливості, які тільки можемо. Починаючи з того, що спочатку були протитанкові ракети Javelin, щодо яких, як ви пам'ятаєте, було чимало дискусій. Потім перейшли до засобів протиповітряної оборони, зрештою - танків Abrams. А тепер і F-16 є частиною обговорення з нашими союзниками та партнерами. І, звісно, системи Patriot, що є настільки ефективним у захисті повітряного простору, - сказав він.
Також Карпентер зазначив, що США продовжують через формат "Рамштайну", Контактну групу з питань оборони України, робити все можливе, щоб забезпечити Україну необхідними можливостями з огляду на те, якою є ситуація на полі бою.
Це коаліція, яку очолює президент Байден. І я хочу вказати на всі ці факти - бо ми багато чого надали. І також сказати - ситуація на фронті змінилась. Так само, як змінюються наші обмеження щодо зброї, яку ми надаємо, і умов, в яких її використовують, - відповів директор з питань Європи Радбезу США.
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