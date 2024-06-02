Ягідний сезон. В Україні розпочався збір черешні. Стартували роботи й у садах на Запоріжжі. Фермери кажуть, якщо погода не підведе, врожай буде гарним. Тож по чому цьогоріч соковита черешня?

Інна Гогой, кореспондентка:

На Запоріжжі стартував збір черешні. Люди працюють у садах від самого ранку. Кажуть, через теплу весну ягоди дозріли навіть на 10 днів раніше, ніж зазвичай.

Стиглі соковиті ягоди збирає у саморобний кошик й Олександр. Хлопець приїхав сюди, аби трохи заробити. У черешневих садах працює вперше. Каже, вправно лазити по деревах навчився ще в дитинстві. Тож, запевняє, йому робота не складна.

Олександр, працівник сільгосппідприємства:

Разве, що тільки туго рвати трохи за хвостики, а так у принципі. З хвостиками, тому що, якщо без хвостиків, то вони будуть сочитися, в сенсі будуть втрачати сік.

А от Тетяна з Дніпропетровщини - працівниця з досвідом. Каже, раніше їздила збирати черешню і полуницю в Польщу, втім цьогоріч вирішила працювати вдома.

Тетяна, працівниця сільгосппідприємства:

Так, як не жарко, мені подобається, як кажу, рву і балдію. Ще з дитинства, нас батько завжди вивозив малих, ще з 10 років, і це мені тепер так подобається.

За зібраний кілограм стиглої черешні у цьому господарстві платять 12 гривень. Перед тим, як допустити до роботи із кожним співробітником проводять інструктаж.

Галина Холодна, старша працівниця саду:

Як поводитися на деревах, з лєстнічками, як збирати, проводиться обов'язково кожного дня.

Тетяна, працівниця сільгосппідприємства:

Я спочатку знизу, а потім, якщо що, то залізаю, якщо є драбина - на драбину, а якщо це низько, то ось на дерево і підбираю, аби цю не пом'яти.

Наразі працівників для збору ягід не вистачає, кажуть у господарстві. Адже, через війну чимало людей виїхали з області.

Ольга Коваленко, головна бухгалтерка сільгосппідприємства:

Наприклад, зараз у нас 70 людей збирає, нам 120 як мінімум надо. По-перше, ми втрачаємо свій дохід, а по-друге, так, воно ж гниє на дереві, і потім воно провокує хвороби надалі на дереві, тобто нам потрібно більше витрачати на обробіток дерев.

Нині у садах збирають ранні й середні сорти черешні. За кілька днів - дозріють й інші. За сезон у цьому господарстві планують отримати майже 150 тонн врожаю. Втім, жодних прогнозів тут не роблять. Кажуть, усе залежатиме від погоди.

Ольга Коваленко, головна бухгалтерка сільгосппідприємства:

Опади й сонце, спека, може, або попектися, або погнити від опадів від дощу, і не дай Боже, у нас, зазвичай, в червні град, оцього теж ми дуже боїмося.

Запорізька черешня зібрана у цих садах попрямує до столиці. Втім і на місцевих ринках її вистачає. За кілограм правлять від п'ятдесяти до ста гривень. Ціни трохи вищі за торішні, кажуть продавці.

Ольга, продавчиня:

Трошки може вище, звичайно. Полуниця пропала в цьому році, дуже мало її, дуже, може із-за води, навіть у нас, що не має води, досі в Марганці нема води. Хто свердловини свої набив, то ще там трошки є, а так вона пропадає.

Продавчиня Ольга розповідає, черешня цьогоріч вродила непогано, але попит на ягоди - невеликий.

Ольга, продавчиня:

Пів кілограма беруть, звичайно, вже кілограмами й по ящиках ніхто не бере.

Втім час поласувати солодкою соковитою ягодою ще є. Збір черешні у садах триватиме щонайменше місяць.