Депортація дітей з дитбудинку Херсону: NYT опублікував розслідування про злочини рф [ Редагувати ]
Мережа посадовців та політиків, пов’язаних із партією російського лідера володимира путіна, проводила кампанію з переміщення українських дітей з Херсону.
Згідно матеріалу, працівники Херсонського будинку дитини змогли напочатку окупації міста під обстрілами перевезти до підвалу вихованців. Ці діти з особливими потребами - немовлята та діти до п’яти років, деякі з них мали серйозні вади, наприклад, церебральний параліч.
Пізніше пастор місцевої церкви, зважаючи на небезпечну ситуацію, переконав перевезти дітей до його церкви, де він міг забезпечити їх теплом, світлом та їжею.
Зрештою російські посадовці знайшли дітей. Вони перевезли їх майже за 300 км від дому, весь час знімаючи дітей для своїх пропагандистських роликів.
Через соцмережі та пропагандистські ролики журналісти прослідкували за переміщенням цих дітей та проаналізували низку дописів у російських соціальних мережах.
Як вважають фахівці у галузі права, те, що відбулося з дітьми надалі, може становити воєнний злочин.
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