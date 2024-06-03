Ізраїль може призупинити війну з ХАМАС на 42 дні [ Редагувати ]
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що Ізраїль допускає призупинення війни з бойовиками ХАМАС на короткий термін. Але про повне завершення бойових дій поки не йдеться.
Про це повідомляє i24.
Прем'єр Ізраїлю наголосив, що його країна готова обговорювати умови закінчення війни з ХАМАС. При цьому, за його словами, війна не закінчиться, якщо Ізраїль не виконає всі свої цілі.
Ми можемо призупинити війну на 42 дні для повернення заручників. Ми не можемо зупинити війну. Іранці та всі наші вороги спостерігають за нами, вони хочуть побачити, чи здамося ми.
Прем'єр нагадав, що Ізраїль хоче ліквідувати ХАМАС та звільнити всіх заручників.
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