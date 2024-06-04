Двоє підлітків тонули у водоймі на Хмельниччині, їх врятував місцевий мешканець Про це повідомляє ДСНС.

Ввечері 3 червня у Хмельницькому троє дівчат плавали у місцевому озері та почали тонути. Крики про допомогу почув один із чоловіків, що відпочивав неподалік.

38-річний Олександр не вагаючись витягнув двох підлітків на берег і надав домедичну допомогу. Третя дівчина самостійно дісталась берега.

Рятувальники та медики негайно прибули на місце події. Постраждалих госпіталізовано до лікарні.

Обставини події з’ясовуються.