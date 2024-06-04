Андрій Єрмак, керівник Офісу президентства України, написав про мирний процес в Україні та роль, яку Туреччина взяла на себе в цьому процесі для АА.

Прагнення Кремля відновити Російську імперію попри всі норми міжнародного права призвело до найбільшої війни в Європі з часів Другої світової. Тому путінське вторгнення в Україну – це не просто локальний конфлікт. Це виклик усьому людству. І навряд чи знайдеться на Землі країна, яка не відчула його наслідки. Відтак громадяни України захищають не лише свою державу. Вони захищають світ, у якому сила права не поступається перед правом сили.

Ми чинимо запеклий опір агресору. Україна повернула велику частину територій, окупованих РФ з 24 лютого 2022 року. І хоча росіяни розпочали новий наступ, вони не досягнуть успіху: Україна не скориться. Українці понад усе прагнуть миру, проте цей мир не має стати просто паузою перед наступною війною. Це має бути мир без страху нової агресії. Ми знаємо: він буде таким лише за умови широкого залучення міжнародної спільноти.

Разом з міжнародними партнерами Україна активно працює для досягнення такого миру. В цьому процесі ключовим є поняття «справедливість». Без справедливості та відповідальності глобальні конфлікти будуть виникати знов. Ці конфлікти руйнуватимуть міжнародну безпеку та принципи міжнародного права.

У 2022 році Президент України Володимир Зеленський запропонував Формулу миру для завершення війни, що триває. Десять пунктів Формули орієнтуються на два критерії, що мають глобальне значення. Перший – це безпека: радіаційна, ядерна, продовольча, енергетична безпека, а також безпека довкілля. Другий – це повага до прав людей та держав. Це: звільнення всіх полонених і депортованих, виконання Статуту ООН, відновлення територіальної цілісності України та світового порядку.

Формула передбачає виведення російських військ, припинення бойових дій, відновлення справедливості, протидію екоциду, запобігання ескалації та офіційне закінчення війни. Ця ініціатива знаходить підтримку у багатьох країнах світу, зокрема, в Туреччині.

Туреччина підтримує територіальну цілісність України. Вона активно сприяла успіху Чорноморської зерновій ініціативі у 2022-2023 роках. Президент Ердоган особисто спряв звільненню українських полонених. Спільно з Києвом Анкара активно виступає на захист кримських татар, яких піддає переслідуванням російська окупаційна влада. Ми дуже цінуємо всі ті зусилля, яких турецька сторона докладає для звільнення з російських тюрм кримськотатарських політичних в'язнів, які боролись проти російської окупації Криму. На жаль, за останні два роки жоден із них так і не побачив свободи. Навпаки, Росія посилює репресії на півострові.

Туреччина завжди займає сторону миру та міжнародного права. Вона була в числі держав, які на ранніх етапах підтримали українські мирні ініціативи, і активно долучилась до їх імплементації. Ми вдячні за це Президенту Ердогану та його команді, з якою нас зв'язують дуже дружні й водночас продуктивні стосунки.

І ми будемо раді вітати Президента Ердогана на Глобальному саміті миру, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії. Організатори заходу — Україна та Швейцарська Конфедерація — запросили понад 160 країн до участі у Саміті. Для міжнародної спільноти організація заходу такого рівня є безпрецедентною. Ми сподіваємось, що Туреччина могла би докластись до подальшого розширення цієї присутності й залучити такі держави як Китай і Бразилія.

Спільними зусиллями учасники Саміту розроблять план дій, спрямований на досягнення миру. В ході другого Саміту, виходячи з розробленої пропозиції, а також спільної позиції більшості країн світу цей план може бути представлений Росії. Тут слід наголосити: будь-які розмови з Москвою без конкретного плану, заснованого на нормах міжнародного права, стануть для неї черговою нагодою висувати свої божевільні забаганки. Цього Україна ніколи не прийме.

Саміт миру встановлює конкретні цілі. Поряд з продовольчою безпекою важливо досягти консенсусу щодо енергетичної безпеки, особливо ядерної. Іншим пріоритетом є забезпечення вільного судноплавства у Чорному морі. На порядку денному також стоять гуманітарні цілі - обмін полоненими за формулою «всіх на всіх» та повернення десятків тисяч українських дітей, незаконно вивезених Росією на її територію.

Принцип турецької зовнішньої політики «Мир удома, мир у світі» повністю відповідає цілям України. Добра воля, розсудливість і зваженість Президента Ердогана може сприяти досягненню миру. Його особиста присутність на саміті засвідчить позицію Туреччини не лише як стратегічного партнера України, але як відповідального лідера світового рівня.

Глобальний Саміт миру стане історичним моментом, що відкриє нову сторінку у миротворчості, встановленні справедливості та відновленні міжнародної стабільності. Саміт може стати каталізатором реформ у світовій системі міжнародних відносин, що зроблять планету безпечнішою.

На завершення хочу процитувати Президента Ердогана з його книги «Справедливіший світ можливий»:

«Важливо встановити систему, в якій сила за тим, хто має рацію, а не навпаки – правий той, хто сильний. Саме справедливість забезпечить світопорядок, порятунок світу і його щастя. Необхідний глобальний порядок, який забезпечить впевненість і надію на формування більш справедливого світу».