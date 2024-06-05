Зеленський прибув до Катару та розкрив деталі візиту [ Редагувати ]
Президент Володимир Зеленський у середу, 5 квітня, прибув до Катару для переговорів з еміром Тамім бін Хамад аль-Тані.
Про це повідомив в Telegram-каналі президент.
"Катар допомагає Україні повертати викрадених Росією дітей. Ми говоритимемо про продовження цієї роботи як у межах Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, так і в межах Саміту миру, де це є серед пунктів порядку денного", - написав Зеленський.
Він також зауважив, що Катар брав активну участь у підготовці саміту миру та має стати на ньому одним із голосів Близького Сходу щодо повернення людей додому.
Окрім того, Зеленський та емір Катару мають обговорити низку двосторонніх економічних і безпекових питань.
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