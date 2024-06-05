Військовозобов'язаного можуть повторно доставити до ТЦК з метою оновлення даних, навіть якщо він це зробив через застосунок Резерв+. Але кожну конкретну ситуацію варто розглядати окремо і в майбутньому є шанс, що таке не траплятиметься.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону.

За її словами, Міноборони надало можливість оновити дані для кожного військовозобов'язаного згідно із мобілізаційним законом.

"Це пошта, це телефон, це фактичне місце проживання. Щодо загального військового обліку, оновлення даних людей, оновлення військово-облікової спеціальності і так далі, ми зараз робимо все, щоб реалізувати функціонал, щоб можна було оновити й інші дані, які є в ТЦК та СП, онлайн, не роблячи фізичного візиту до ТЦК та СП", - сказала вона.

Вона уточнила, що такий функціонал буде реалізовано вже в червні і додаткові дані можна буде також оновити через Резерв+.

Людей повторно можуть доставити до ТЦК для оновлення даних

Журналістка уточнила, що потенційно можуть траплятися ситуації, коли людина оновила дані через Резерв+, але її можуть все одно доставити до ТЦК та СП із цією ж метою.

Заступник міністра оборони пояснила, що треба розуміти, які є підстави для такого примусового оновлення даних.

"Потрібно говорити з кожною конкретною ситуацією з ТЦК і СП і розбиратися. Я можу сказати лише одне, що Резерв+ надає можливість закрити своє зобов'язання або здійснити своє зобов'язання щодо оновлення протягом 60 днів тільки частини даних. Є інше зобов'язання за звичайним класичним військовим обліком по людині у ТЦК та СП і так далі. Тобто за цими кейсами потрібно окремо розбиратися з кожним", - додала вона.