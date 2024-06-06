У Києві світло відключають "трохи більше", ніж у решті регіонів, через велику кількість критичної інфраструктури в столиці.

Про це повідомив генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко у Facebook.

Так, у Києві відключають трохи більше, ніж по решті регіонів. Це повʼязано в тому числі з великою кількістю критичної інфраструктури. Тобто від максимально можливого обʼєму споживання віднімається обʼєм критичної і вже залишок розподіляється між всіма споживачами. Маю надію, що ця ситуація трохи збалансується найближчим часом, - сказав Коваленко.

Він зазначив, що ситуація з генерацією електроенергії залишається без змін. Через ремонти блоків та останні руйнування електроенергії катастрофічно не вистачає.

Тому будуть застосовуватися обмеження за графіками, а у разі необхідності "Укренерго" вводитиме екстрені обмеження.