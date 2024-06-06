У Києві світло відключають "трохи більше" через велику кількість критичної інфраструктури - Yasno [ Редагувати ]
У Києві світло відключають "трохи більше", ніж у решті регіонів, через велику кількість критичної інфраструктури в столиці.
Про це повідомив генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко у Facebook.
Так, у Києві відключають трохи більше, ніж по решті регіонів. Це повʼязано в тому числі з великою кількістю критичної інфраструктури. Тобто від максимально можливого обʼєму споживання віднімається обʼєм критичної і вже залишок розподіляється між всіма споживачами. Маю надію, що ця ситуація трохи збалансується найближчим часом, - сказав Коваленко.
Він зазначив, що ситуація з генерацією електроенергії залишається без змін. Через ремонти блоків та останні руйнування електроенергії катастрофічно не вистачає.
Тому будуть застосовуватися обмеження за графіками, а у разі необхідності "Укренерго" вводитиме екстрені обмеження.
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