Нещодавнє ураження двох російських залізничних поромів у Криму ймовірно спричинило серйозні перебої у ворожих логістичних операціях. Про це повідомляється в Twitter-акаунті Міністерства оборони Британії.

Так, 29 травня Сили оборони завдали ракетних ударів по Кримському півострову внаслідок чого пошкодження отримали два російські залізничні пороми. Пороми, своєю чергою, ймовірно були основним засобом залізничного транспортування російських ешелонів з паливом і боєприпасами до Криму.

Зазначається, що росія також експлуатує автомобільні пороми типу RO-RO для підтримки переміщення важких вантажів через протоку.

Наслідки ударів

Погіршення пропускної здатності залізничної переправи майже напевно спричинило значні тимчасові перебої в російських військових логістичних операціях і, потенційно, в постачанні палива до Криму.

Також пошкодження поромів призведе й до того, що російській федерації ймовірно доведеться якнайшвидше замінити залізнично-поромну переправу, що, ймовірно, вплине на її більш широкі морські логістичні операції.

Український удар по поромній переправі і подальший напад на паливний склад, розташований неподалік, знову підкреслює вразливість протоки до українського втручання, незважаючи на значні інвестиції росії в безпеку і протиповітряну оборону.

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