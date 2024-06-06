У Вовчанську ЗСУ взяли в полон штурмову групу окупантів (відео) [ Редагувати ]
У Вовчанську Харківської області українські військові взяли в полон цілу групу російських штурмовиків.
Про це повідомляє 36 ОБрМП імені контрадмірала Михайла Бєлінського.
В ході блискавичної контратаки морпіхів-Білинківців у Вовчанську нашими воїнами було взято в полон групу російських штурмовиків.
Нагадаємо, що у російському полоні перебувають 6465 українців.
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