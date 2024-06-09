Російські пропагандисти визнали атаку на аеродром в Ахтубінську, де 8 червня був пошкоджений літак Су-57.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Зокрема, пошкодження літака підтверджує проросійський канал Fighterbomber, близький до військової авіації.

За їхньою інформацією, до аеродрому в Ахтубінську долетіли три дрони. Зараз визначається, чи можна відновити Су-57.

У пості наголошується, що за весь час військового вторгнення рф в Україну окупанти так і не змогли вирішити питання щодо будівництва ангарів для захисту авіації.