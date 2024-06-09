У рф визнали атаку на аеродром із Су-57 [ Редагувати ]
Російські пропагандисти визнали атаку на аеродром в Ахтубінську, де 8 червня був пошкоджений літак Су-57.
Про це повідомляють російські Telegram-канали.
Зокрема, пошкодження літака підтверджує проросійський канал Fighterbomber, близький до військової авіації.
За їхньою інформацією, до аеродрому в Ахтубінську долетіли три дрони. Зараз визначається, чи можна відновити Су-57.
У пості наголошується, що за весь час військового вторгнення рф в Україну окупанти так і не змогли вирішити питання щодо будівництва ангарів для захисту авіації.
За ціну лише одного цього Су-57 укриття від БПЛА можна було побудувати всім літакам оперативно-тактичної авіації країни, - скаржаться на прорахунок окупантів у Telegram-каналі.
по темі
Головне управління розвідки повідомило про першу атаку на російський багатоцільовий винищувач Су-57
Польща разом із союзниками піднімала в повітря військові літаки через російську атаку на Україну
Президент України Володимир Зеленський заявив, що для захисту українського неба необхідно мати близько 120-130 винищувачів F-16
Чеська Республіка розглядає можливість проведення навчань для 4000 українських військових
У порту Маріуполя помітили новий російський корабель