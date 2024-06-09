Головне управління розвідки повідомило про першу атаку на російський багатоцільовий винищувач Су-57. "Інцидент" стався на аеродромі "Ахтубінськ" в Астраханській області, що знаходиться за 589 кілометрів від лінії фронту.

То ж чому знищення літака важливе для перебігу російсько-української, пояснюють "Подробиці".

При підготовці матеріалу використовувалися джерела: прес-служба Головного управління розвідки Міноборони, дані з wikipedia, публікації профільного видання Militarnyi.

Що відомо про літак

Су-57 — російський багатоцільовий винищувач, класифікований як літак п'ятого покоління. Це найсучасніший і найдорожчий винищувач росії, але аналітики вказують, що за своїми характеристиками він не відповідає стандартам п'ятого покоління.

Винищувач призначений для знищення всіх типів повітряних цілей, атакування наземних і надводних об'єктів противника, моніторингу повітряного простору на великій відстані, а також для виведення з ладу штабів, командних пунктів і систем управління противника.

Перший політ Су-57 відбувся у січні 2010 року. У 2019 році росія оголосила про початок серійного виробництва цього літака, а в 2020 році був випущений перший серійний Су-57.

Характеристики Су-57:

екіпаж - 1 людина;

довжина - 19,7 м;

розмах крила - 14 м;

висота - 4,8 м;

маса літака з паливом - 30 тонн;

максимальна швидкість на висоті близько - 2600 км/год;

тривалість польоту - до 5,8 години;

практична стеля - 20 тисяч м.

Як заявляють у росії, цей винищувач може застосовувати широкий список керованих і некерованих бомб і ракет класу малої, середньої та великої дальності. Зокрема, ці винищувачі є носіями ракет Х-31, Х-35, Х-38, Х-58, Х-59, якими окупанти часто обстрілюють Україну.

Використання літаків у війні проти України

росія заявляє, що почала використовувати Су-57 у перші тижні повномасштабного вторгнення. Повітряні сили ЗСУ зазначають, що окупанти намагаються тримати ці літаки на безпечній відстані від лінії вогню.

Попри це, були зафіксовані удари з Су-57 по території України. У 2022 році росіяни атакували Полтавську, Кіровоградську та Одеську області за допомогою цих винищувачів.