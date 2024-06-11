Найскладніша ситуація в енергетиці буде у липні: експерт розповів причини [ Редагувати ]
За прогнозами експертів, найскладнішою ситуація з електроенергією буде у липні. Артем Некрасов, керівник ДП "Гарантований покупець" сказав в ефірі телемарафону, що цьому є декілька причин.
"Ми маємо декілька причин, чому ситуація в енергетиці буде найскладнішою у липні. Перше - "Енергоатом", який несе основне навантаження, повинен піти на плановий ремонт. Друге - у липні йде сезонне підвищення попиту. Якщо буде економія, відключень буде менше.
Ситуація в енергетиці залишається складною. Збитки великі, і наразі триває масштабна ремонтна кампанія. На минулому тижні вийшов з ремонту атомний блок, тому ситуація стала більш стабільною. Внаслідок обстрілів були відключення у Харківській області, в цілому по країні аварійних відключень немає", - сказав він.
За його словами, до війни в паритеті були сонячні станції і вітрогенерації, проте більша частина вітрових парків залишилась на Приазовʼї. За останні місяці атаки росіян поширились і на такі станції.
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